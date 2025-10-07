Caso scommesse torna libero con obbligo di firma uno dei presunti gestori delle puntate

Milanotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È tornato libero, ma con obbligo di firma (quotidiana), Tommaso De Giacomo, il principale indagato nell’inchiesta della Procura di Milano sul giro di scommesse su piattaforme illegali di gioco d’azzardo che ha coinvolto una ventina di sportivi e calciatori.Il casoLa gip di Milano Giulia Masci. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - scommesse

Okoye squalificato 2 mesi per il caso scommesse: la sospensione partirà dalla prima partita ufficiale

Caso scommesse, il portiere dell’Udinese Okoye squalificato per due mesi

Ex Milan, Paquetà scagionato per il caso scommesse? L’indiscrezione

Caso scommesse, torna libero (con obbligo di firma) uno dei presunti gestori delle puntate - Si tratta di Tommaso De Giacomo che era stato arrestato la scorsa primavera. Segnala milanotoday.it

caso scommesse torna liberoInchiesta scommesse illegali, torna libero il presunto gestore delle puntate dei calciatori - Torna libero Tommaso De Giacomo, uno dei presunti gestori del "sistema" di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A, tra cui Nicolò Fagioli, Nicolò Z ... agipronews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso Scommesse Torna Libero