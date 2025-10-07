Caso scommesse torna libero con obbligo di firma uno dei presunti gestori delle puntate

È tornato libero, ma con obbligo di firma (quotidiana), Tommaso De Giacomo, il principale indagato nell’inchiesta della Procura di Milano sul giro di scommesse su piattaforme illegali di gioco d’azzardo che ha coinvolto una ventina di sportivi e calciatori.Il casoLa gip di Milano Giulia Masci. 🔗 Leggi su Milanotoday.it