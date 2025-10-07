Erano otto i commilitoni accusati di lesioni e violenza privata nei confronti dell'allieva pilota Giulia Schiff, sottoposta al battesimo del volo nell'aeroporto militare di Latina. Sono stati tutti assolti perché, scrive ora il giudice monocratico, il fatto non sussiste. Il pm aveva chiesto un anno di carcere per tutti gli imputati, che avevano costretto nel 2018 la Schiff a sottostare alla pratica, consuetudine della caserma, nonostante la giovane continuasse a chiedere di smettere. Nel video portato in aula erano evidenti le frustate, le botte e la testa sbattuta contro l'ala di un velivolo. Un rituale che per la procura si era trasformato in violenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caso Schiff, assolti gli otto militari accusati di violenze: "Il fatto non sussiste"