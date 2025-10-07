Caso Schiff assolti gli otto militari accusati di violenze | Il fatto non sussiste

Tgcom24.mediaset.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Erano otto i commilitoni accusati di lesioni e violenza privata nei confronti dell'allieva pilota Giulia Schiff, sottoposta al battesimo del volo nell'aeroporto militare di Latina. Sono stati tutti assolti perché, scrive ora il giudice monocratico, il fatto non sussiste. Il pm aveva chiesto un anno di carcere per tutti gli imputati, che avevano costretto nel 2018 la Schiff a sottostare alla pratica, consuetudine della caserma, nonostante la giovane continuasse a chiedere di smettere. Nel video portato in aula erano evidenti le frustate, le botte e la testa sbattuta contro l'ala di un velivolo. Un rituale che per la procura si era trasformato in violenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

caso schiff assolti gli otto militari accusati di violenze il fatto non sussiste

© Tgcom24.mediaset.it - Caso Schiff, assolti gli otto militari accusati di violenze: "Il fatto non sussiste"

In questa notizia si parla di: caso - schiff

Giulia Schiff, il pm di Latins chiede la condanna di otto militari per il caso di nonnismo

Caso Giulia Schiff, assolti gli 8 militari dell'aeronautica di Latina accusati di nonnismo

Caso Giulia Schiff, nonnismo al battesimo del volo: ‘Tutti assolti’, le reazioni

caso schiff assolti ottoTutti assolti nel caso Schiff: “Il fatto non sussiste” – La giustizia scagiona gli ex allievi piloti dell’Aeronautica - Il verdetto: assoluzione piena per gli otto imputati Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Si legge su infodifesa.it

caso schiff assolti ottoGiulia Schiff, tutti assolti nel caso di violenze e nonnismo in aeroporto a Latina - In un video il "rito" in cui la giovane viene colpita ripetutamente con rami di alloro, spinta con la testa contro l'ala di un aereo e infine gettata in piscina ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Caso Schiff Assolti Otto