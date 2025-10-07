Caso Satnam | Con soccorsi adeguati poteva salvarsi Il responso del medico legale
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel corso del processo in Corte d’Assise del Tribunale di Latina, il medico legale Cristina Setacci ha reso dichiarazioni fondamentali sulla morte del bracciante agricolo indiano Satnam Singh, avvenuta nel giugno 2024 a Borgo Santa Maria, nei pressi di Latina. Cause del decesso e interventi mancati. Secondo quanto riferito in aula, la morte di Satnam è stata provocata da uno choc emorragico. Il medico ha sottolineato che, con un intervento tempestivo e immediato, la vita del lavoratore avrebbe potuto essere salvata. « Un intervento di soccorso immediato poteva produrre un successo terapeutico » ha spiegato Setacci, evidenziando come il ritardo nei soccorsi abbia compromesso ogni possibilità di salvataggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: caso - satnam
Un giorno in Pretura. . La vicenda di Satnam Singh, il trentenne indiano morto nell’estate 2024 dopo un grave incidente sul lavoro, ha riportato con forza al centro del dibattito lo sfruttamento dei migranti nelle campagne italiane. Il comportamento del datore di l - facebook.com Vai su Facebook
Satnam Singh, bracciante agricolo morto sul lavoro/ Antonello Lovato accusato di omicidio (e caporalato) - Chi è Satnam Singh, il bracciante agricolo morto dissanguato sul lavoro: a Un Giorno in Pretura il caso per il quale Antonello Lovato è accusato di omicidio IL CASO SATNAM SINGH A UN GIORNO IN PRETURA ... Lo riporta ilsussidiario.net