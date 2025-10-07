Caso Satnam | Con soccorsi adeguati poteva salvarsi Il responso del medico legale

Dayitalianews.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel corso del processo in Corte d’Assise del Tribunale di Latina, il medico legale Cristina Setacci ha reso dichiarazioni fondamentali sulla morte del bracciante agricolo indiano Satnam Singh, avvenuta nel giugno 2024 a Borgo Santa Maria, nei pressi di Latina. Cause del decesso e interventi mancati. Secondo quanto riferito in aula, la morte di Satnam è stata provocata da uno choc emorragico. Il medico ha sottolineato che, con un intervento tempestivo e immediato, la vita del lavoratore avrebbe potuto essere salvata. « Un intervento di soccorso immediato poteva produrre un successo terapeutico » ha spiegato Setacci, evidenziando come il ritardo nei soccorsi abbia compromesso ogni possibilità di salvataggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

caso satnam con soccorsi adeguati poteva salvarsi il responso del medico legale

© Dayitalianews.com - Caso Satnam: “Con soccorsi adeguati, poteva salvarsi”. Il responso del medico legale

In questa notizia si parla di: caso - satnam

Satnam Singh, bracciante agricolo morto sul lavoro/ Antonello Lovato accusato di omicidio (e caporalato) - Chi è Satnam Singh, il bracciante agricolo morto dissanguato sul lavoro: a Un Giorno in Pretura il caso per il quale Antonello Lovato è accusato di omicidio IL CASO SATNAM SINGH A UN GIORNO IN PRETURA ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Caso Satnam Soccorsi Adeguati