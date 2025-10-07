Caso Satnam | Con soccorsi adeguati poteva salvarsi Il responso del medico legale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nel corso del processo in Corte d’Assise del Tribunale di Latina, il medico legale Cristina Setacci ha reso dichiarazioni fondamentali sulla morte del bracciante agricolo indiano Satnam Singh, avvenuta nel giugno 2024 a Borgo Santa Maria, nei pressi di Latina. Cause del decesso e interventi mancati. Secondo quanto riferito in aula, la morte di Satnam è stata provocata da uno choc emorragico. Il medico ha sottolineato che, con un intervento tempestivo e immediato, la vita del lavoratore avrebbe potuto essere salvata. « Un intervento di soccorso immediato poteva produrre un successo terapeutico » ha spiegato Setacci, evidenziando come il ritardo nei soccorsi abbia compromesso ogni possibilità di salvataggio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

