Caso Salis Tajani gela Salvini | Non accettiamo calunnie qui nessuno fa giochi strani

Le parole del vicepremier forzista rispondono ad una dichiarazione del leader della Lega, il quale aveva sostenuto che l'immunità di Salis fosse stata confermata grazie al voto di qualche esponente di centrodestra. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Salis, Tajani gela Salvini: “Non accettiamo calunnie, qui nessuno fa giochi strani”

Il caso Salis ormai è un paradosso vivente

“La mia vicenda non c’entra nulla con quella dei ministri sul caso Almasri”. Parla Ilaria Salis

Ex Ilva, il comitato 'no forno' scende in piazza e replica a Salis: "Cornigliano caso unico in Europa"

Caso Ilaria #Salis, il Parlamento europeo conferma il "no" alla revoca dell'immunità per l'eurodeputata sotto processo in Ungheria. Un voto sul filo del rasoio.

La Lega accusa: «Forza Italia ha salvato Ilaria Salis». Tajani: «Non accetto insulti» - Dura accusa della Lega agli alleati forzisti dopo il voto del Parlamento Europeo che ha confermato l'immunità per l'eurodeputata di Avs.

Tensione Tajani - Salvini dopo le accuse su Ilaria Salis, scontro duro: "Non accettiamo insulti e calunnie" - Antonio Tajani non ci sta e respinge le accuse di Matteo Salvini dopo il voto dell'Europarlamento che ha salvato Ilaria Salis dal processo