Caso Salis eurodeputato Squarta Fd' I | Confermare immunità a Ilaria scelta sbagliata | ecco perché

“Confermare l’immunità a Ilaria Salis è stata una decisione sbagliata, per un solo voto tra l'altro, che rischia di indebolire la credibilità del Parlamento Europeo e di allontanarlo dai cittadini”: lo ha dichiarato l’europarlamentare Marco Squarta del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il caso Salis ormai è un paradosso vivente

“La mia vicenda non c’entra nulla con quella dei ministri sul caso Almasri”. Parla Ilaria Salis

Ex Ilva, il comitato 'no forno' scende in piazza e replica a Salis: "Cornigliano caso unico in Europa"

Caso Ilaria #Salis, il Parlamento europeo conferma il "no" alla revoca dell'immunità per l'eurodeputata sotto processo in Ungheria. Un voto sul filo del rasoio. #Tg1 Donato Bendicenti

Caso Ilaria #Salis, il Parlamento europeo conferma il "no" alla revoca dell'immunità per l'eurodeputata sotto processo in Ungheria. Un voto sul filo del rasoio. #Tg1 Donato Bendicenti

Caso Salis, oggi il voto del Parlamento europeo. Weber (Ppe): «Giusto revocare l’immunità» - Il Parlamento europeo è chiamato al coto per decidere se revocare a Ilaria Salis l’immunità parlamentare, come chiesto dal governo ungherese di Viktor Orban ... Si legge su ilsole24ore.com

Il parlamento europeo vota a favore dell’immunità per Ilaria Salis: l’eurodeputata è salva per un voto - Ilaria Salis ha conservato l'immunità con 306 voti favorevoli e 305 contrari. Secondo ilfattoquotidiano.it