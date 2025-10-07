Caso Ramy la Procura di Milano continua a inseguire le prove | ora una perizia cinematica sull’incidente
La Procura di Milano ha chiesto un incidente probatorio per determinare l’esatta dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita Ramy Elgaml. In particolare i pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano sostengono la necessità di una “perizia cinematica” affinché un consulente tecnico possa ricostruire – “svolti gli accertamenti tecnici sui veicoli coinvolti (sottoposti a sequestro), sul luogo del sinistro e sui rilievi della polizia giudiziaria, esaminate le relazioni dei consulenti tecnici presenti in atti” – quale sia stata la dinamica dell’incidente stradale avvenuto il 24 novembre 2024, all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
