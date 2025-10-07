Caso Ramy il pm chiede perizia | Accertare dinamica omicidio stradale

Una "perizia cinematica" per accertare "l'esatta dinamica" dell'incidente stradale in cui il 24 novembre 2024 ha perso la vita il 19enne Ramy Elgaml, dopo un inseguimento di 8 chilometri con i carabinieri di Milano. È la richiesta della Procura nell'inchiesta per omicidio stradale che vede indagati l'amico 22enne della vittima, Fares Bouzidi, con lui a bordo del T-Max la notte del decesso, e il militare del Nucleo radiomobile, Antonio Lenoci, che guidava l'Alfa Romeo Giulietta dell'Arma che al termine dell'inseguimento, all'angolo fra via Ripamonti e via Quaranta, avrebbe urtato "con la fascia anteriore del paraurti" la parte "posteriore destra" della moto "provocandone così la caduta  e lo slittamento sul  manto stradale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

