Caso Ramy chiesta dai pm nuova perizia cinematica su cause incidente relazioni depositate giungono a conclusioni divergenti

Ilgiornaleditalia.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le conclusioni dei pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini differiscono da quelle del perito da loro stessi nominato, l’ingegnere Marco Romaniello. Secondo quest’ultimo, il militare alla guida dell’Alfa Romeo “aveva rispettato le procedure previste negli inseguimenti” e il contatto con lo scooter s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

caso ramy chiesta dai pm nuova perizia cinematica su cause incidente relazioni depositate giungono a conclusioni divergenti

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Ramy, chiesta dai pm nuova perizia cinematica su cause incidente, relazioni depositate giungono a “conclusioni divergenti”

In questa notizia si parla di: caso - ramy

Altro caso Ramy: carabinieri inseguono un'auto con i ladri e uno si ritrova indagato

Caso Ramy, chiusa l'indagine sul depistaggio. I due carabinieri rischiano il processo

Chiuse le indagini per due carabinieri nel caso Ramy

caso ramy chiesta pmIl caso Ramy non è chiuso. I pm chiedono una nuova perizia: "Vicenda delicata" - Vuole essere sicura che si arrivi a condanna prima di chiedere il processo per omicidio stradale sia per l'amico che guidava lo s ... Segnala msn.com

caso ramy chiesta pmCaso Ramy: procura Milano chiede perizia per ricostruire dinamica incidente (2) - quello del pm che di recente ha integrato la sua relazione, dagli esperti incaricati dagli ind ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Ramy Chiesta Pm