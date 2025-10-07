Caso Pinna Ragnedda trasferito in ospedale | avrebbe tentato il suicidio in cella

Le indagini sul caso proseguono, con gli inquirenti che stanno provando a ricostruire le ultime ore di vita di Cinzia Pinna. La donna è scomparsa nella notte tra l'11 e il 12 settembre, dopo che alcuni testimoni l'avrebbero vista salire in auto con Ragnessa all'uscita di un locale di Palau. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Caso Pinna, Ragnedda trasferito in ospedale: avrebbe tentato il suicidio in cella

In questa notizia si parla di: caso - pinna

Cinzia Pinna scomparsa, svolta nel caso: «Indagati due uomini, per la Procura è stata uccisa». Si cerca il corpo

Caso Cinzia Pinna, noto imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio

Caso Cinzia Pinna, imprenditore arrestato mentre tenta la fuga in barca: accusato di omicidio

Caso Cinzia Pinna, l'intervista alla mamma di Ragnedda: "Mio figlio se ha sbagliato deve pagare". #DentrolaNotizia Vai su Facebook

#Femminicidio | Caso Cinzia Pinna, la versione di Ragnedda: “Ho sparato per difendermi” - X Vai su X

Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda avrebbe cercato di impiccarsi in carcere. È ricoverato in psichiatria - Il suo legale non conferma, ma oggi andrà a trovarlo all’Ospedale di Sassari, dove è stato trasferito nella notte. quotidiano.net scrive

Femminicidio Cinzia Pinna, notizia shock dal carcere: il suo assassino trasferito in ospedale - Nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre, un evento ha scosso ulteriormente il già drammatico caso dell'omicidio di Cinzia Pinna: il suo assassino reo ... Da thesocialpost.it