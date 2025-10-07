casini porta le tagliatelle alla buvette del senato il piatto bolognese protagonista contro i dazi

Bologna, 7 ottobre 2025 - Tagliatella anti dazi protagonista in Senato. Oggi a Palazzo Madama ne sono approdati 15 chili, rigorosamente fatte a mano in un intero giorno di lavoro per le braccia di due persone. Il menu del ristorante si è così arricchito di un piatto Doc, con il tipico sugo al ragù, offerto a tutti. La pasta made in Bologna diventa capofila nella protesta contro i dazi Usa che potrebbero cadere sulla testa delle aziende italiane. Il menù prevede mortadella affettata sul posto, fritti a base di mortadella, tagliatelle al ragù bianco e tortino di tagliatelle. Casini: “La tagliatella è un bene unificante”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

