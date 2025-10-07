Casertavecchia si trasforma in un grande palcoscenico per Un Borgo di Libri

Tutto pronto per l’ultimo weekend di “Un Borgo di Libri”, il festival letterario che anima ogni anno le stradine e le piazze di Casertavecchia. Dal 10 al 12 ottobre, il borgo medievale ospiterà incontri di prestigio, laboratori, performance musicali e gastronomiche, portando sul palcoscenico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: casertavecchia - trasforma

Benvenuto Autunno Con la fine di settembre l’aria cambia, i colori si fanno più intensi e i sapori si trasformano, il momento in cui l’autunno inizia a portare profumi che sanno di casa, di calore e di stagioni che si rinnovano. Noi di Tre Farine amiamo seguir Vai su Facebook

Coriano trasforma le sue "terre" in un grande palcoscenico all’aperto - Locali e artisti fanno serio e da questo venerdì fino alla fine di agosto hanno previsto un cartellone con 30 ... ilrestodelcarlino.it scrive