Caserta senza piscine | appello ai commissari prefettizi

Una città di oltre 70.000 abitanti, capoluogo di provincia, completamente priva di piscine pubbliche. È questo il paradosso che vivono quotidianamente atleti, famiglie, bambini, persone con disabilità e lavoratori del settore sportivo a Caserta.A denunciare la situazione è l'ex consigliere. 🔗 Leggi su Casertanews.it