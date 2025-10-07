‘Caserta Decide’ e ‘Speranza per Caserta’ inaugurano la nuova sede

Tempo di lettura: 2 minuti Caserta Decide e Speranza per Caserta inaugurano venerdì 10 ottobre alle ore 18:30, in via Sant’Agostino 29 a Caserta, la loro nuova sede, un luogo aperto alla cittadinanza, alla partecipazione e al confronto politico, sede del laboratorio Open. Negli ultimi mesi i due movimenti hanno lavorato con determinazione per ricostruire il fronte dell’alternativa, con l’obiettivo di dare vita a un progetto politico incisivo, capace di cambiare davvero Caserta – dentro e fuori dal consiglio comunale – e di segnare una netta discontinuità rispetto al disastro amministrativo e sociale degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

