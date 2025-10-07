Caserta blitz nel covo del boss dei Casalesi | nel bagno spunta una botola segreta sequestri per un milione

Notizie.virgilio.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrati beni per un milione di euro a esponente mafioso nel casertano: colpiti immobili, veicoli e conti grazie a indagini patrimoniali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

caserta blitz nel covo del boss dei casalesi nel bagno spunta una botola segreta sequestri per un milione

© Notizie.virgilio.it - Caserta, blitz nel covo del boss dei Casalesi: nel bagno spunta una botola segreta, sequestri per un milione

In questa notizia si parla di: caserta - blitz

Caserta, maxi-blitz dei Carabinieri: 17 arresti per corruzione e turbativa d’asta

Caserta, tre uomini arrestati e una donna denunciata: sequestrate dosi di eroina, crack e cocaina nei blitz

Appalti truccati, corruzione e voti pilotati: blitz della Dda a Caserta. Ai domiciliari il coordinatore provinciale di Fi

Caserta, volevano ricostruire il clan dei Casalesi: 14 arresti. Anche il fratello di Zagaria tra gli indagati - Dalle prime ore della mattinata, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, coordinati dalla ... Come scrive ilmattino.it

Trovato bunker, forse covo boss Zagaria - Un rifugio, che avrebbe potuto ospitare il superlatitante dei Casalesi, Michele Zagaria, e' stato trovato nel Casertano dai Cc del Ros. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Caserta Blitz Covo Boss