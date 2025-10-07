Caserma dei pompieri in vista Dopo trent’anni di attesa il progetto esecutivo avanza
Finalmente una nuova casa per i vigili del fuoco di Lecco. Dopo 30 anni di promesse, ripensamenti, conferme, burocrazia, battaglie, difficoltà, sembra sia veramente la volta buona. È stato firmato ieri il disciplinare di incarico per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione e contabilità dei lavori per la nuova caserma dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. A guidare i professionisti incaricati è l’architetto lecchese 56enne Piero Luconi, che già nel 2019 ha vinto il concorso internazionale per la progettazione della struttura, che sorgerà in un’area demaniale di un ettaro e mezzo nella zona del Bione vista lago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
