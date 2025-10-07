Arezzo, 7 ottobre 2025 – , l' Incontro con Francesco Romizi, candidato al Consiglio Regionale con Alleanza Verdi Sinistra Giovedì 9 ottobre alle ore 18.30, presso la Bocciofila Bibbienese ( circolo Arci) in via Resistenza 1 a Bibbiena, si terrà un incontro pubblico con Francesco Romizi, candidato capolista al Consiglio Regionale per Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione di Arezzo. L'appuntamento sarà l'occasione per approfondire i temi centrali della campagna elettorale di AVS: la tutela dei diritti, la difesa delle libertà, la transizione ecologica, la giustizia sociale e la lotta contro ogni forma di fascismo e discriminazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Casentino terra di diritti e libertà, ecologia, giustizia sociale e antifascismo”