Case pubbliche recuperato un appartamento occupato abusivamente da due anni a Torino Mirafiori Nord
Un appartamento che risultava occupato abusivamente dal 2023 è stato recuperato nella giornata di oggi, martedì 7 ottobre 2025, nel complesso di edilizia pubblica gestito da Atc in via Poma 11 a Torino. Approfittando dell’assenza dell’occupante, i tecnici dell'Agenzia sono intervenuti in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
