Case occupate abusivamente nel noto parco arriva la polizia a sgomberare

Napolitoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina la polizia municipale e gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno eseguito lo sgombero di un appartamento di edilizia popolare al Parco Penniniello. L’immobile, di proprietà del Comune, era stato occupato da una famiglia che, senza alcun diritto, vi abitava da anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

