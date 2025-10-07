Case occupate abusivamente nel noto parco arriva la polizia a sgomberare

Stamattina la polizia municipale e gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno eseguito lo sgombero di un appartamento di edilizia popolare al Parco Penniniello. L’immobile, di proprietà del Comune, era stato occupato da una famiglia che, senza alcun diritto, vi abitava da anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: case - occupate

Così l'Inps spende decine di migliaia di euro al mese di soldi pubblici per case occupate abusivamente a Roma

Case occupate, affari con la droga e "lavoro" a chi ne aveva bisogno. Così i Marando si sono presi San Basilio

San Donato, il buco nero delle case occupate: blitz e sgombero della polizia locale

Vi ricordate Gaetana e le sue case che sarebbero state occupate dalla ex colf? L’avevamo conosciuta con @roma.filippo e oggi @bianca.vit ci racconta gli sviluppi di questa vicenda #LeIene - facebook.com Vai su Facebook

Case occupate abusivamente, anche la Cassazione tutela i proprietari - X Vai su X

Case occupate abusivamente nel noto parco, arriva la polizia a sgomberare - L’intervento di sgombero è avvenuto in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura, nell’ambito di un procedimento per ... Segnala napolitoday.it

Occupa abusivamente una casa e non se ne vuole andare: "Tanto il proprietario ne ha tante" - Una donna è stata fermata dalle telecamere di 'Fuori dal coro': è entrata ingannando i vigili del fuoco ... Lo riporta milanotoday.it