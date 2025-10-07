Case Ater la domanda supera l' offerta

E’ aperto il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi Ater nel comune di Noventa Padovana. Le famiglie hanno tempo fino al 19 novembre per presentare domanda di un alloggio di edilizia residenziale pubblica all’Ater della provincia di Padova. «Le case disponibili al momento non sono molte –. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Le case popolari crescono e un quarto degli affitti è in mano ad Ater

Case Ater inagibili a 9 anni dal sisma, sgomberate 12 famiglie

Infiltrazioni, terrazze allagate e cornicioni pericolanti. Ecco in che condizioni sono le case Ater di Frascati

Avezzano: protesta inquilini case Ater Denunciano enormi problemi di sicurezza e sanitari - facebook.com Vai su Facebook

CASE POPOLARI ATER: DOPO OSTRICHE E CHAMPAGNE ARRIVANO 250MILA EURO DI PREMI AI DIPENDENTI - X Vai su X

Case ATER, nuovo bando a Udine, con i nuovi requisiti domande in aumento - Primi effetti concreti della modifica ai requisiti d'accesso per le case ATER in Friuli Venezia Giulia, conseguenti a due diverse sentenze della Corte costituzionale. Scrive rainews.it

Terni. Case fantasma e degrado il Comune attacca l'Ater - TERNI «Il Comune sta riqualificando 22 alloggi che saranno assegnati entro la scadenza della graduatoria dell'ultimo bando sulle case popolari. Da ilmessaggero.it