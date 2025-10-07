Case a 1 euro | affare fatto per due famiglie

Due famiglie avranno presto le loro nuove case a Terre Roveresche, e altre potranno farlo, dopo averle pagate al Comune appena 1 euro ed essersi occupate della loro sistemazione. E' il frutto di una procedura volta al contrasto del fenomeno, in progressiva crescita, degli edifici e dei terreni in stato di abbandono, della quale l'amministrazione metaurense fa scuola a livello nazionale, tanto che il sindaco Antonio Sebastianelli ha partecipato come relatore a un importante convegno tenutosi nel weekend scorso nella città siciliana di Modica. Tutto scaturisce dal Regolamento comunale di Terre che stabilisce in caso di immobili abbandonati eo inutilizzati, tra abitazioni, capannoni, terreni e aree edificabili che siano, i provvedimenti necessari al ripristino del decoro e della sicurezza nel termine perentorio di 120 giorni, più 180 a richiesta degli interessati.

