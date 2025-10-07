Casasco | Grandissimo risultato per Forza Italia in Calabria Centrodestra più forte
"Forza Italia è il primo partito in Calabria con il 18%. E se sommiamo anche le altre due liste, Occhiuto Presidente e Forza Azzurri, si va oltre il 30%. Un risultato, come ha detto il nostro segretario Antonio Tajani, straordinario che rafforza il Centrodestra e pone Forza Italia come riferimento al centro, con il partito di Schlein appiattito sui 5 Stelle e all'estrema sinistra". Lo afferma ad Affaritaliani Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia all'indomani dei risultati elettorali alle Regionali in Calabria. "Ora, anche visti i risultati di questa tornata elettorale, ma non solo, per questo motivo occorre che il governo faccia il massimo sforzo possibile in Legge di Bilancio sul taglio delle tasse per il ceto medio". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
