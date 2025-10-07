Casalesi patrimonio da un milione di euro del luogotenente di Zagaria | maxi sequestro a Di Caterino
Un patrimonio dal valore di un milione di euro, tra abitazioni, veicoli e rapporti finanziari e bancari. Tutto posto sotto sequestro dai poliziotti della divisione anticrimine della questura di Caserta e quelli del Servizio centrale anticrimine di Roma nei confronti di Massimo Di Caterino, già condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso per . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
