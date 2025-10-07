Casalbore serra di marijuana in camera da letto | denunciata una 30enne

I Carabinieri scoprono una serra artigianale per la coltivazione di cannabis in un’abitazione. Durante un controllo serale a Casalbore, in provincia di Avellino, i Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di una donna di 30 anni. La scoperta dei Carabinieri. All’interno della sua camera da letto, i militari hanno rinvenuto una modica quantità di marijuana e un armadietto di circa tre metri quadrati trasformato in una serra artigianale. La serra domestica per la coltivazione di cannabis. All’interno della struttura i Carabinieri hanno trovato due vasi con terriccio, un termostato, una lampada termica a infrarossi e un tubo flessibile collegato a un motore di ventilazione elettrica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it