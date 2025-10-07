Casalbore serra di marijuana in camera da letto | denunciata una 30enne

Puntomagazine.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri scoprono una serra artigianale per la coltivazione di cannabis in un’abitazione. Durante un controllo serale a Casalbore, in provincia di Avellino, i Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di una donna di 30 anni. La scoperta dei Carabinieri. All’interno della sua camera da letto, i militari hanno rinvenuto una modica quantità di marijuana e un armadietto di circa tre metri quadrati trasformato in una serra artigianale. La serra domestica per la coltivazione di cannabis. All’interno della struttura i Carabinieri hanno trovato due vasi con terriccio, un termostato, una lampada termica a infrarossi e un tubo flessibile collegato a un motore di ventilazione elettrica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casalbore - serra

casalbore serra marijuana cameraCasalbore, coltivava marijuana in camera da letto: ragazza nei guai - L'articolo Casalbore, coltivava marijuana in camera da letto: ragazza nei guai proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

casalbore serra marijuana cameraSerra artigianale in camera da letto: Carabinieri denunciano una 30enne - All’interno erano presenti due vasi con terriccio, un termostato, una lampada termica a infrarossi e un tubo flessibile collegato a un motore di ventilazione elettrica, utilizzato come sistema di ... Secondo orticalab.it

Cerca Video su questo argomento: Casalbore Serra Marijuana Camera