Casalbore serra di marijuana in camera da letto | denunciata una 30enne
I Carabinieri scoprono una serra artigianale per la coltivazione di cannabis in un’abitazione. Durante un controllo serale a Casalbore, in provincia di Avellino, i Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di una donna di 30 anni. La scoperta dei Carabinieri. All’interno della sua camera da letto, i militari hanno rinvenuto una modica quantità di marijuana e un armadietto di circa tre metri quadrati trasformato in una serra artigianale. La serra domestica per la coltivazione di cannabis. All’interno della struttura i Carabinieri hanno trovato due vasi con terriccio, un termostato, una lampada termica a infrarossi e un tubo flessibile collegato a un motore di ventilazione elettrica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: casalbore - serra
Poste Italiane ha deciso la chiusura notturna degli sportelli Postamat in 8 comuni contro i furti con la tecnica della marmotta esplosivo per scardinare gli erogatori. La chiusura temporanea riguarda Aquilonia, Carife, Casalbore, Conza della Campania, Lacedo Vai su Facebook
Casalbore, coltivava marijuana in camera da letto: ragazza nei guai - L'articolo Casalbore, coltivava marijuana in camera da letto: ragazza nei guai proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com
Serra artigianale in camera da letto: Carabinieri denunciano una 30enne - All’interno erano presenti due vasi con terriccio, un termostato, una lampada termica a infrarossi e un tubo flessibile collegato a un motore di ventilazione elettrica, utilizzato come sistema di ... Secondo orticalab.it