Caruso Belmond emozioni di fine estate | parlano Armando Aristarco e Roberta Taiano

di Emilia Filocamo Una stagione turistica che termina è paragonabile ad una porta che si chiude: dietro quella porta stanno progetti, aspettative, obiettivi, soddisfazioni, entusiasmo, stanchezza, qualche delusione, sorprese, imprevisti, difficoltà, gioie, lacrime, abbracci, sorrisi. Oltre quella porta sta tutto quello che verrà, spesso già pianificato, spesso ancora da definire ma quasi sempre accompagnato e contraddistinto da una malinconia inevitabile che è un po' la caratteristica dei luoghi cosiddetti turistici, termine ormai quasi obsoleto, dei posti in cui la bella stagione coincide con il massimo dell'intensità lavorativa, con un'attività febbrile che si traduce in ritmi elevati, qualche volta in traffico, molto spesso però anche nella consapevolezza che si è pur sempre una delle mete più desiderate al mondo.