Carte in Dimora | Villa de Claricini Dornpacher apre le porte all’archivio fotografico di famiglia

Udinetoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 e sabato 11 ottobre la Fondazione de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco (UD) apre le porte al pubblico per due visite guidate gratuite al fondo fotografico che fa parte dell’archivio storico della nobile famiglia. L’iniziativa si colloca nell’ambito della quarta edizione di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carte - dimora

“Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”: apre le porte anche Palazzo Ricci ad Ascea

carte dimora villa deCarte in dimora, archivi aperti anche a Lucca e Torre del Lago - Saranno visitabili gli archivi della Fondazione centro studi sull'arte Ragghianti e la sala espositiva della Storia e Genealogia del casato dei Fondra a Villa Tambellini de Fondra ... Si legge su luccaindiretta.it

carte dimora villa deCarte in dimora: la terza edizione sabato 11 ottobre 2025 - Sabato 11 ottobre 2025, l’Associazione Dimore Storiche Italiane inaugurerà la terza edizione della manifestazione nazionale “Carte in dimora. Secondo nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Carte Dimora Villa De