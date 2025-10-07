Carte in Dimora | Villa de Claricini Dornpacher apre le porte all’archivio fotografico di famiglia

Venerdì 10 e sabato 11 ottobre la Fondazione de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco (UD) apre le porte al pubblico per due visite guidate gratuite al fondo fotografico che fa parte dell’archivio storico della nobile famiglia. L’iniziativa si colloca nell’ambito della quarta edizione di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: carte - dimora

“Carte in Dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”: apre le porte anche Palazzo Ricci ad Ascea

Sabato 11 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 l’Accademia Musicale Chigiana apre le porte del suo vasto archivio ai visitatori, in occasione della IV Giornata Nazionale Carte in Dimora - Archivi.doc. Verrà raccontata la storia della biblioteca e dell'archivio e visitati al - facebook.com Vai su Facebook

#dalterritorio #cultura @ComuneEmpoli Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, terza edizione. Sabato 11 ottobre apertura straordinaria dell'archivio del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni su prenotazione. INFO: https://tinyurl.co - X Vai su X

Carte in dimora, archivi aperti anche a Lucca e Torre del Lago - Saranno visitabili gli archivi della Fondazione centro studi sull'arte Ragghianti e la sala espositiva della Storia e Genealogia del casato dei Fondra a Villa Tambellini de Fondra ... Si legge su luccaindiretta.it

Carte in dimora: la terza edizione sabato 11 ottobre 2025 - Sabato 11 ottobre 2025, l’Associazione Dimore Storiche Italiane inaugurerà la terza edizione della manifestazione nazionale “Carte in dimora. Secondo nove.firenze.it