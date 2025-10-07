Carte di famiglia all’Archivio di Stato i documenti delle famiglie nobili piacentine

L'Archivio di Stato di Piacenza conserva numerosi e importanti archivi di famiglie nobili. Questi fondi, nati come strumenti pratici per la gestione delle proprietà, dei titoli, delle cariche pubbliche, dei matrimoni strategici e delle alleanze familiari, nel tempo sono diventati risorse capaci. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it