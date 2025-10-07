Carta della Cultura 2025 | chi ne ha diritto e cosa si può comprare

Da qualche giorno è possibile richiedere la Carta della Cultura, il bonus da 100 euro destinato alle famiglie con un Isee non superiore a 15.000 euro. Una misura pensata per sostenere l’acquisto di libri e contrastare la povertà educativa, attiva solo per il mese di ottobre e gestita interamente in digitale, attraverso App Io. Come funziona il contributo. La Carta della Cultura è un credito elettronico del valore di 100 euro per ogni annualità compresa tra il 2020 e il 2024. È possibile richiedere una sola carta per nucleo familiare, ma chi ha mantenuto i requisiti negli anni può fare domanda per più annualità, fino a un massimo teorico di 500 euro complessivi, nel rispetto delle risorse disponibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

