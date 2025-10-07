Carta della Cultura 2025 | chi ne ha diritto e cosa si può comprare
Da qualche giorno è possibile richiedere la Carta della Cultura, il bonus da 100 euro destinato alle famiglie con un Isee non superiore a 15.000 euro. Una misura pensata per sostenere l’acquisto di libri e contrastare la povertà educativa, attiva solo per il mese di ottobre e gestita interamente in digitale, attraverso App Io. Come funziona il contributo. La Carta della Cultura è un credito elettronico del valore di 100 euro per ogni annualità compresa tra il 2020 e il 2024. È possibile richiedere una sola carta per nucleo familiare, ma chi ha mantenuto i requisiti negli anni può fare domanda per più annualità, fino a un massimo teorico di 500 euro complessivi, nel rispetto delle risorse disponibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: carta - cultura
Carta Cultura e Merito 2025: novità, requisiti e spese ammesse
La cultura fotografica indipendente. Weekend di eventi a Bibbiena: il viaggio dal clic fino alla carta
Città in festa per "Fabriano. Carta è Cultura"
Carta della Cultura Dalle ore 12:00 del 1° ottobre fino al 31 ottobre, su App IO e sul sito ioapp.it/carta-della-cultura possono essere richiesti i benefici previsti dalla “Carta della Cultura”, che prevede l’erogazione di una carta digitale del valore di € 100,00 p Vai su Facebook
Carta Cultura al via: 100 euro per le famiglie a basso ISEE, domande su App IO • Al via il credito digitale da 100 euro destinato ai nuclei con basso ISEE: domande solo a ottobre, esclusivamente tramite App IO con SPID o CIE. - X Vai su X
Carta della Cultura 2025: chi ne ha diritto e cosa si può comprare - Il contributo per l’acquisto di libri cartacei o digitali sarà disponibile fino a fine mese. Riporta msn.com