carrarese luis hasa illumina il centrocampo gol e assist nella prima vittoria ai marmi

Nella prima vittoria stagionale della Carrarese davanti al proprio pubblico c'è la doppia firma in calce di Luis Hasa. Il centrocampista arrivato in prestito dal Napoli ha messo in ghiaccio la partita segnando la rete del raddoppio e propiziando il terzo gol con un pregevole cambio campo per Zanon. Il ragazzo classe 2004, alla sua terza partita da titolare in sette gare, sta diventando come si presupponeva uno degli elementi sempre più centrali nel progetto di Calabro. Partiamo dal gol. C'è una dedica particolare per questa sua prima segnatura con la maglia della Carrarese? "In tribuna c'erano i miei genitori e mio cugino che erano venuti a vedermi.

