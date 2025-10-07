Caro vita e affitti brevi Nella Bergamasca boom di provvedimenti di sfratto | 795 nel 2024

Ecodibergamo.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I NUMERI. Oltre due al giorno (+3,7%), per trovare numeri più alti bisogna tornare indietro di 10 anni. L’allarme dei sindacati: «Cresce la fragilità abitativa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

caro vita e affitti brevi nella bergamasca boom di provvedimenti di sfratto 795 nel 2024

Caro vita e affitti brevi. Nella Bergamasca boom di provvedimenti di sfratto: 795 nel 2024

caro - vita

