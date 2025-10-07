Caro vita e affitti brevi Nella Bergamasca boom di provvedimenti di sfratto | 795 nel 2024
I NUMERI. Oltre due al giorno (+3,7%), per trovare numeri più alti bisogna tornare indietro di 10 anni. L’allarme dei sindacati: «Cresce la fragilità abitativa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: caro - vita
A Milano occupata la piscina Argelati “contro il caro vita e la privatizzazione del patrimonio pubblico”
Nel calcio femminile la vita dei tifosi è migliore: bus gratuiti, bottigliette d’acqua negli stadi e niente caro biglietti
Dibattito sul caro spiagge. I balneari non ci stanno: "Salito il costo della vita"
I dati Istat certificano che l'Italia è ferma, con un Pil che scende nel secondo trimestre. Numeri che fotografano una stagnazione evidente, mentre famiglie e imprese affrontano caro vita ed energia. Quando il governo comincerà ad occuparsi davvero dei proble - facebook.com Vai su Facebook
Pd Siena sul caro vita della città https://gazzettadisiena.it/pd-siena-sul-caro-vita-della-citta/… - X Vai su X
Affitti brevi, il sorpasso degli Airbnb: più posti letto che negli alberghi - BOLOGNA – I posti letto in affitto breve in due anni nel Comune di Bologna sono cresciuti del 39%, passando da oltre 12mila a 17mila e superando il numero di posti letto alberghieri, stabili a poco me ... bologna.repubblica.it scrive
Affitti brevi, dalla burocrazia alle nuove restrizioni: cala l'offerta in Italia, impatti sul Pil per 5 miliardi - Cala l'offerta di affitti brevi in Italia con i proprietari costretti a utilizzare gli immobili per trascorrere le proprie vacanze. Scrive msn.com