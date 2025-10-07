Caro-stanze | singole oltre 600 euro tra rincari e truffe digitali
Le matricole hanno ripreso a bussare alle porte delle case in affitto e, ancora una volta, l’ansia supera l’entusiasmo. Prezzi oltre soglia, offerte opache, contratti incompleti: il percorso verso una stanza è diventato un esame in più, da superare con prudenza e lucidità. Un autunno di corse e contratti: perché cercare casa è diventato così . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: caro - stanze
La Bicocca lancia lo sportello anti caro-affitti per gli studenti di Milano. Stanze anche a 200 euro (ma a un’ora di viaggio dall’università)
Caro turismo, estate nera per Firenze. Assohotel: “Il 50% delle stanze d’albergo vuote”
Il "caro affitti" frena Bologna? Crolla la domanda di stanze singole
Caro Diario, ieri sera seconda parte del Consiglio Comunale. Sei stato citato anche tu! Ormai fai parte della narrativa politica locale.... Ah, come vorrei essere un insetto e poter volare ad ascoltare quello che accade nelle segrete stanze della maggioranza! Un - facebook.com Vai su Facebook
ESTATE ROMANA - LIBRO di AGAMBEN: Stanze. La parola e il fantasma nella cultura occidentale LIBRERIA AIACE ROMA via Ojetti 36 LIBRERIA ONLINE: https://ebay.it/sch/i.html?_nkw=&_armrs=1&_ipg=&_from=&_ssn=libreria.aiace&_sop=10… [ SCONTI - X Vai su X
Caro affitti: picchi di 700 euro mensili con contratti in nero e stanze che sembrano sgabuzzini. Continua la protesta degli studenti fuori sede - È questo il profilo di accoglienza che si prospetta agli studenti universitari alla ricerca di una casa in una ... Come scrive agensir.it
Stanze sempre più care a Napoli per gli studenti fuorisede - L'aumento della domanda, la gentrificazione e in generale la contrazione dell'offerta, con centinaia di appartamenti in centro ... Scrive rainews.it