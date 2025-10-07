Carnevale sulla lotta allo Scudetto | Napoli e Milan davanti ma la Roma può essere la sorpresa

Inter News 24 Carnevale Andrea, ex Napoli e Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa allo scudetto: le parole dell’ex attaccante. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale, ex attaccante di Napoli e Roma, ha discusso della lotta al vertice del campionato, esprimendo le sue opinioni sulle squadre in corsa per lo Scudetto. SULLA LOTTA AL VERTICE – «Sembra comodo dire di sì in questo momento, ma dal giorno in cui è stato annunciato Gasperini sulla panchina giallorossa ho pensato che stava per cambiare seriamente la geografia del calcio e al fianco del Napoli potesse starci la Roma». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carnevale sulla lotta allo Scudetto: «Napoli e Milan davanti, ma la Roma può essere la sorpresa»

