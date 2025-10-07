Carlettini | Tutela degli animali tema fondamentale

Riceviamo e pubblichiamo."La tutela, la difesa e il benessere degli animali sono, da sempre, tra i capisaldi dell’impegno politico di Giovanna Carlettini. L’assessore del Comune di Arezzo, in corsa per le elezioni regionali con Fratelli d’Italia per Alessandro Tomasi presidente, esprime piena. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it