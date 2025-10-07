Carico da 230mila euro recuperato dai Carabinieri | falso autista denunciato sulla E45

Arezzo, 7 ottobre 2025 – Corriere tenta di rubare la merce che trasportava. Ma è stato fermato e denunciato. I Carabinieri di Sansepolcro hanno fermato un tir sospetto mentre era in transito sulla E45. Il veicolo era stato segnalato nella banca dati delle FF.PP., per cui al passaggio sotto le telecamere sono scattate le ricerche. Proveniente dall’Emilia Romagna, il conducente dell’autoarticolato, per conto di un’azienda riminese, aveva caricato un grande quantitativo di abbigliamento per bambini destinato al mercato estero. Moltissimi gli scatoloni contenenti sia abbigliamento sia altre attrezzature per negozi del settore, il tutto per un valore complessivo di circa 230. 🔗 Leggi su Lanazione.it

