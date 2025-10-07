Cargill Giammoro cresce la rabbia per il licenziamento collettivo di 49 dipendenti | Non possiamo essere sacrificati ancora una volta

 La vertenza Cargill di Giammoro entra in una fase sempre più critica. La multinazionale americana ha inviato ai sindacati e alla Rsu la comunicazione ufficiale con cui avvia il licenziamento collettivo di tutte le 49 unità impiegate nello stabilimento messinese, salvaguardando invece le sedi di.

Azione Messina al fianco dei lavoratori Cargill: "difendere lo stabilimento di Giammoro è difendere la dignità del territorio" - "La chiusura annunciata dello stabilimento Cargill di Giammoro non è solo una vertenza sindacale: è un colpo alla dignità di un intero territorio.

