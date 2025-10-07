Cargill Giammoro cresce la rabbia per il licenziamento collettivo di 49 dipendenti | Non possiamo essere sacrificati ancora una volta

La vertenza Cargill di Giammoro entra in una fase sempre più critica. La multinazionale americana ha inviato ai sindacati e alla Rsu la comunicazione ufficiale con cui avvia il licenziamento collettivo di tutte le 49 unità impiegate nello stabilimento messinese, salvaguardando invece le sedi di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: cargill - giammoro

La Cargill di Giammoro verso la chiusura, De Leo chiede l'intervento del governo regionale

Cargill Giammoro, cresce la rabbia per il licenziamento collettivo di 49 dipendenti: “Non possiamo essere sacrificati ancora una volta”" https://ift.tt/lXfStcI https://ift.tt/M06tqBh - X Vai su X

Giammoro a rischio: la possibile chiusura dello stabilimento Cargill minaccia il futuro di oltre 50 famiglie e un’eccellenza industriale riconosciuta a livello internazionale . Posti di lavoro, know-how unico e l’economia della Valle del Mela sono in bilico ?. Vai su Facebook

Azione Messina al fianco dei lavoratori Cargill: “difendere lo stabilimento di Giammoro è difendere la dignità del territorio” - “La chiusura annunciata dello stabilimento Cargill di Giammoro non è solo una vertenza sindacale: è un colpo alla dignità di un intero territorio. Come scrive strettoweb.com

Verso la chiusura lo stabilimento Cargill di Giammoro. Quarantanove lavoratori a rischio inoccupazione - L’azienda, in cui lavorano 49 dipendenti specializzati nella produzione di pectina, motiva la decisione con il rinc ... Lo riporta 24live.it