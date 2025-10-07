Caressa estasiato dall’Inter | Primo tempo spaventoso contro la Cremonese devo dire una verità su Chivu Il sinistro di Dimarco…
Inter News 24 Il noto giornalista e telecronista, Fabio Caressa, è tornato sul successo ottenuto dall’Inter nell’ultimo turno di campionato contro la Cremonese. Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa si è soffermato su Inter Cremonese. Il giornalista ha fornito una dettagliata analisi e un giudizio più che positivo sulla squadra nerazzurra di Cristian Chivu. SU INTER CREMONESE – « Il primo tempo dell’Inter è stata una cosa spaventosa. Va bene che la Cremonese non è il Real Madrid, ma a Milano aveva già vinto e in questo inizio aveva fatto tanti punti. L’Inter sta cambiando in alcune cose fondamentali rispetto alla squadra di Inzaghi: nella pressione, accetta una linea difensiva più alta. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: caressa - estasiato
Caressa telecronista di "Un primo appuntamento" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Secondo video.sky.it
Fabio Caressa e Francesco De Carlo telecronisti di “Un primo appuntamento” dai continui colpi di scena - VIDEO - Al suo fianco questa volta però non c'è Beppe Bergomi, ma Francesco De Carlo. Si legge su affaritaliani.it