Caressa estasiato dall’Inter | Primo tempo spaventoso contro la Cremonese devo dire una verità su Chivu Il sinistro di Dimarco…

Inter News 24 Il noto giornalista e telecronista, Fabio Caressa, è tornato sul successo ottenuto dall'Inter nell'ultimo turno di campionato contro la Cremonese. Attraverso un video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa si è soffermato su Inter Cremonese. Il giornalista ha fornito una dettagliata analisi e un giudizio più che positivo sulla squadra nerazzurra di Cristian Chivu. SU INTER CREMONESE – « Il primo tempo dell'Inter è stata una cosa spaventosa. Va bene che la Cremonese non è il Real Madrid, ma a Milano aveva già vinto e in questo inizio aveva fatto tanti punti. L'Inter sta cambiando in alcune cose fondamentali rispetto alla squadra di Inzaghi: nella pressione, accetta una linea difensiva più alta.

