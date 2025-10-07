Caressa | Conte ha trasformato il Napoli in belve Solo i grandi allenatori riaccendono la luce così

"> Fabio Caressa si gode il nuovo volto del Napoli e rende merito al lavoro di Antonio Conte. Sul suo canale YouTube, il telecronista di Sky Sport ha commentato la vittoria azzurra contro il Genoa, esaltando la forza mentale della squadra e la mano del tecnico. «L’ingresso di Spinazzola e De Bruyne ha cambiato il Napoli» – ha spiegato Caressa – «La Champions porta via tantissime energie mentali e quando poi ti ritrovi in campionato con una partita che sembra semplice, ma non lo è, puoi avere un approccio diverso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Caressa: «Conte ha trasformato il Napoli in belve. Solo i grandi allenatori riaccendono la luce così»

In questa notizia si parla di: caressa - conte

Caressa innamorato del Napoli e di Conte: «È un grande allenatore, si adatta ai calciatori che ha»

Caressa non ha dubbi: “Conte con Hojlund e Milinkovic farà una scelta a sorpresa”

Caressa è sicuro: “Champions al Napoli? Nulla è impossibile. Conte deve stare attento a un aspetto”

IL PARERE - Caressa: "Spinazzola e De Bruyne hanno cambiato il Napoli, Conte è un grande allenatore" https://ift.tt/Fjz0Ruk - X Vai su X

Fabio Caressa ha commentato la vicenda Kevin De Bruyne "Non deve pensare che è venuto qui a svernare" A voi i commenti #Caressa #DeBruyne #Conte - facebook.com Vai su Facebook

Caressa: "Belve in campo nel 2T col Genoa. Solo grazie a top come Conte" - Il giornalista e telecronista Fabio Caressa sul suo canale Youtube ha commentato la gara vinta col Genoa: "L'ingresso di Spinazzola e De Bruyne ha cambiato il Napoli. Riporta tuttonapoli.net

Caressa: "Spinazzola sottovalutato, alla Zambrotta! Conte, club ha fatto tanto!" - Nel suo intervento sul suo canale youtube, il giornalista Fabio Caressa ha parlato di Spinazzola e di Conte: "Spinazzola è stato sottovalutato perché ha avuto guai fisici. Secondo tuttonapoli.net