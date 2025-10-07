Cardinale Parolin criticato dall' ambasciata di Israele e difeso da Papa Leone cosa ha detto sulla guerra

cardinale parolin criticato dallIsraele: 'Le parole di Parolin minacciano la pace'. Il Papa: 'La posizione del cardinale è quella della Santa Sede' - L'ambasciata israeliana dopo l'intervista del segretario di Stato vaticano: 'Trascura il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi'. Riporta ansa.it

cardinale parolin criticato dallIsraele contro Parolin: “mina sforzi di pace”/ Papa Leone XIV: “sostengo il cardinale”. Dove nasce lo scontro - Israele contro il Vaticano: l'intervista di Parolin su Gaza, la critica dell'ambasciata, l'intervento di Papa Leone e l'equivoco ... Secondo ilsussidiario.net

