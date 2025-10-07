Il cinema brasiliano continua a sorprendere con produzioni che combinano profondità emotiva e tematiche universali. Tra le uscite più recenti si distingue il film Caramelo, un’opera del 2025 diretta da Diego Freitas, disponibile in streaming su piattaforme come Netflix. La pellicola affronta temi di rinascita personale, affetto autentico e il potere terapeutico della relazione tra uomo e animale, offrendo una narrazione coinvolgente che intreccia passione per la cucina, introspezione e legami umani e non. regia, produzione e interpreti principali di Caramelo. chi ha realizzato il film?. Diego Freitas firma sia la regia che la sceneggiatura dell’opera, contribuendo a creare una storia che trasmette grande sensibilità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Caramelo su Netflix: trama, cast, finale e location del film