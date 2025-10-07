Caracciolo Hospitality Group punta sull’arte | ecco le prossime mostre negli alberghi campani

L’ospitalità che diventa arte e l’albergo un salotto cittadino, dove poter ammirare opere e partecipare a incontri. E’ l’iniziativa firmata Caracciolo Hospitality Group, società di gestione alberghiera nata nel 2022 e diventata punto di riferimento in Campania, che ora si afferma anche come Corporate Art Company. Grazie a un progetto culturale lanciato quest’anno che trasforma le sue strutture – l’hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton, Palazzo Caracciolo Naples – Hilton Affiliate e Grand Hotel Telese immerso nell’Appennino beneventano – in veri e propri spazi espositivi, ospitando sei mostre firmate da artisti campani e aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it