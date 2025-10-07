Car-T Cell Therapy una nuova terapia per tumori del sangue all'ospedale Ruggi di Salerno
Una nuova terapia per le malattie del sangue all'ospedale di Salerno. Il direttore Verdoliva: "Strategie innovative contro tumori ematologici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cell - therapy
Car-T Cell Therapy, una nuova terapia per tumori del sangue all’ospedale Ruggi di Salerno - Il direttore Verdoliva: “Strategie innovative contro tumori ematologici” ... Da fanpage.it
Establishing a sustainable academic point-of-care network for CAR T-cell therapy - cell malignancies, offering durable responses for patients with relapsed or refractory disease. Riporta thelancet.com