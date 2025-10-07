Captain marvel l’eroe più potente della marvel in forma binary
Il panorama dei supereroi Marvel ha assistito a un cambiamento radicale nel corso degli ultimi anni, con personaggi che si sono affermati come i più potenti dell’universo. La figura di Captain Marvel, o meglio la sua forma evoluta chiamata Binary, sta ridefinendo gli equilibri di potere, sostituendo le iconiche personalità degli X-Men come il massimo esempio di forza e dominio cosmico. Questo articolo analizza le recenti trasformazioni e le implicazioni di questa nuova leadership nel mondo Marvel. l’ascensione di captain marvel a eroina dai poteri straordinari. La protagonista in questione è Captain Marvel, che sotto il nuovo pseudonimo di Binary ha manifestato una potenza superiore rispetto al passato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
