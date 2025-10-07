Caprile due paradisi dell’alta moda

2025-10-06 15:56:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Elia Caprile (Verona, 25-8-2001) Ho preso in considerazione la possibilità di vincere lo ‘scudetto’ con il Napoli -aveva giocato sei partite nella prima metà della stagione- a gennaio Ha deciso di andare in prestito al Cagliari. “Mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: ‘Va bene, forse vincerai lo scudetto, ma puoi resistere altri sei mesi senza praticamente giocare?’. E’ vero che non sono campione d’Italia. Il mio scudetto è salvare il Cagliari. “Sono molto felice di questa decisione”, ammette. 🔗 Leggi su Justcalcio.com