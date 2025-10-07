Capodanno ecco il bando | 70mila euro e location senza vincoli Ma niente piazza Grande
Settanta mila euro: è questa la cifra che il Comune di Arezzo erogherà come contributo per la festa di capodanno a parziale rimborso delle spese sostenute dagli organizzatori. È stato pubblicato lo scorso 1 ottobre l’avviso pubblico per l’organizzazione dell'evento. Con due importanti novità: da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: capodanno - bando
Polemiche Tricapodanno, dalla Regione un bando per "un unico e spettacolare Capodanno diffuso in Liguria"
L’assessora al Turismo e il consigliere delegato replicano all’ultima nota della Regione: “Attendiamo il bando per il Capodanno diffuso” - facebook.com Vai su Facebook
Capodanno a Genova, Tursi: «Mancano i fondi della Regione». Il Comune sceglie un’unica serata «di qualità» Da piazza De Ferrari gli assessori rispondono: «Mai pervenuta alcuna domanda. Prepariamo un bando per il capodanno diffuso in Liguria» https:// - X Vai su X
Capodanno da un milione di euro. Messina vs Palermo? - Palermo – Va domani in votazione la norma che destina un milione di euro per gli eventi di Capodanno 2026 ad una città siciliana. Da msn.com
Regione Siciliana, un milione di euro per il Capodanno a Messina - Fra le pieghe della manovra quater, spuntano i fondi per organizzare le due serate di Capodanno a Palermo e Messina. Scrive msn.com