Capodanno 2026 un milione di euro a Messina e diretta nazionale in vista

7 ott 2025

Un milione di euro soltanto per la serata di Capodanno a Messina. E' quanto hanno previsto in commissione all'Ars i parlamentari dopo quanto fatto per Catania per l'ultimo San Slvestro che vide la diretta Mediaset. Stavolta a beneficiarne saranno Palermo e la città dello Stretto. L'assessore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

