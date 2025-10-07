Capitale dell’arte Bocelli ci crede | La città lo merita
"C’è un luogo in Toscana dove l’arte, da molti secoli ormai, non ha mai smesso di abitare poiché parte integrante della comunità.". È l’incipit della lettera che il tenore Andrea Bocelli ha inviato al Comune per sostenere la candidatura di Pietrasanta a capitale dell’arte contemporanea 2027. Tutto questo mentre il fatidico giorno si avvicina dato che giovedì 16 ci sarà l’audizione all’ Istituto centrale per la grafica, a Roma, ed entro il 31 sarà comunicato il nome della città insignita del conferimento. Bocelli, la cui ultima apparizione pubblica a Pietrasanta risale a giugno quando partecipò in Versiliana all’evento mondiale dedicato agli scacchi, nella sua missiva elogia il dna della Piccola Atene. 🔗 Leggi su Lanazione.it
