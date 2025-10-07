Capezzone la Gualmini del Pd attacca Francesca Albanese e Repubblica nasconde tutto
Un martedì ricchissimo sui giornali italiani. "Ieri si sono chiuse le urne in Calabria, era previsto che il candidato e governatore uscente di centrodestra Roberto Occhiuto rivincesse ma non era così facile prevedere la dimensione della vittoria, 16 punti di vantaggio. Travolti lo sfidante Pasquale Tridico e lo schema stesso del campo largo", riflette Daniele Capezzone aprendo la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero. "Non a caso, Fatto, Stampa, Domani nascondono un po' la cosa. Seconda spia della gravità della sconfitta - prosegue il direttore editoriale di Libero -, anche commentatori per nulla ostili al centrosinistra, da Sorgi a De Angelis su La Stampa passando per la Cuzzocrea su Repubblica, fanno una severa critica della situazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Daniele Capezzone. . Le Marche come il Paese: gli italiani preferiscono l'adulto nella stanza. Il mio intervento a #CoffeeBreak Vai su Facebook
