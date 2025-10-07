Capello senza mezzi termini | Non capisco perchè Tudor tenga in panchina Vlahovic Contro il Milan poi mi ha stupito questa sua mossa

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Capello non usa mezzi termini: la gestione degli attaccanti della Juve è confusionaria e la sostituzione di Conceicao con il Milan è stata un errore. Un’analisi spietata, un attacco frontale alla gestione dell’attacco della  Juventus  da parte di  Igor Tudor. Dalle colonne de  La Gazzetta dello Sport,  Fabio Capello  ha commentato il momento dei bianconeri, criticando con durezza le scelte del tecnico croato, considerate confusionarie e poco logiche, specialmente per quanto riguarda  Dusan Vlahovic  e  Francisco Conceicao. Capello: le critiche alla gestione Tudor. L’ex allenatore di  Juventus  e  Milan  ha prima di tutto espresso la sua totale perplessità per la gestione del centravanti serbo, relegato in panchina a favore di nuovi acquisti che, al momento, non stanno incidendo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

capello senza mezzi termini non capisco perch232 tudor tenga in panchina vlahovic contro il milan poi mi ha stupito questa sua mossa

© Juventusnews24.com - Capello senza mezzi termini: «Non capisco perchè Tudor tenga in panchina Vlahovic. Contro il Milan, poi, mi ha stupito questa sua mossa»

In questa notizia si parla di: capello - mezzi

capello senza mezzi terminiCapello presenta Milan-Napoli senza mezzi termini: "Sarà una supersfida" - Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha presentato l'importante partita di domenica tra Milan e Napoli, che sarà una ... Lo riporta milannews.it

capello senza mezzi terminiCapello punge Tudor sui cambi dopo Villarreal-Juventus: «Ma te ne sei accorto o no!?» - Il tecnico bianconero incalzato da Don Fabio dopo la Champions Un pareggio che sa di beffa, due punti persi che r ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Capello Senza Mezzi Termini