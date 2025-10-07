Capello | Napoli da scudetto con Hojlund e Lukaku ma l’Inter è la più completa Roma serve un vero centravanti

"> «Dimmi che attaccante hai e ti dirò chi sei». Parte da qui l’analisi di Fabio Capello pubblicata su La Gazzetta dello Sport, in cui l’ex tecnico valuta l’efficacia dei reparti offensivi delle grandi del campionato. Il giudizio è netto: il Napoli ha investito bene e i risultati si vedono. L’arrivo di Hojlund ha dato nuova linfa al reparto avanzato e, con il rientro di Lukaku, Conte potrà contare su tre punte di ruolo – il danese, il belga e Lucca – garantendosi alternative di alto livello per l’intera stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Capello: «Napoli da scudetto con Hojlund e Lukaku, ma l’Inter è la più completa. Roma, serve un vero centravanti»

