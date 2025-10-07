Inter News 24 Capello a La Gazzetta dello Sport avverte sulle difficoltà di Chivu nella scelta del reparto avanzato. Le parole dell’ex tecnico. Con la sua consueta lucidità, Fabio Capello ha analizzato i reparti offensivi delle principali squadre della Serie A per La Gazzetta dello Sport, approfondendo le gerarchie, i problemi e le potenzialità delle formazioni che lottano per il vertice. Tra le squadre valutate, ovviamente, c’è anche l’ Inter, che continua a sorprendere per la sua abbondanza in attacco, sia per il campionato che per il doppio impegno in Champions League e le buone prestazioni anche delle alternative ai titolari, come Bonny e Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Capello avverte: «L’Inter ha abbondanza in attacco, le alternative sono fondamentali»