Capello avverte | L’Inter ha abbondanza in attacco le alternative sono fondamentali
Inter News 24 Capello a La Gazzetta dello Sport avverte sulle difficoltà di Chivu nella scelta del reparto avanzato. Le parole dell’ex tecnico. Con la sua consueta lucidità, Fabio Capello ha analizzato i reparti offensivi delle principali squadre della Serie A per La Gazzetta dello Sport, approfondendo le gerarchie, i problemi e le potenzialità delle formazioni che lottano per il vertice. Tra le squadre valutate, ovviamente, c’è anche l’ Inter, che continua a sorprendere per la sua abbondanza in attacco, sia per il campionato che per il doppio impegno in Champions League e le buone prestazioni anche delle alternative ai titolari, come Bonny e Pio Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: capello - avverte
Capello avverte: “La Juventus è ancora un cantiere aperto”
Capello avverte la Juve: «Con l’Inter un test importantissimo. Domani sera potremmo avere risposte precise in un senso»
Capello avverte la Juventus: “Il Derby d’Italia sarà un test decisivo”
?Capello avverte Tudor e ironizza sul gol di Kelly: “Se l’avessi preso io…” Vai su Facebook
?#Capello avverte #Tudor e ironizza sul gol di #Kelly: “Se l’avessi preso io…” - X Vai su X
Capello avverte Tudor e ironizza sul gol di Kelly: “Se l’avessi preso io…” - Juve, Capello: "Tudor dovrà aiutare Di Gregorio" Nel post partita Capello ha invece analizzato l'andamento della gara, con l'incredibile 4- Lo riporta tuttosport.com
Capello sicuro: "Il Milan non ha le coppe, lotterà con il Napoli per tutta la stagione" - Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Milan Fabio Capello parla copsì dell'avvio di stagione della squadra rossonera: "Incassa pochissimi gol, ha ... m.tuttomercatoweb.com scrive