Capello | Allegri meno male che c' è Pulisic Tudor perché Vlahovic non gioca?

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex allenatore: "Dimmi che attaccante hai e ti dirò chi sei. Il Napoli ha investito e ha azzeccato la mossa Hojlund, l'Inter ha l'imbarazzo della scelta, Gasperini sopperisce ai problemi di Dovbyk e Ferguson con la solidità dei trequartisti. Per il resto.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

